Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В 10 регионах Казахстана цены на продтовары превысили среднереспубликанские показатели, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«Следует отметить, в 10 регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально-значимые продовольственные товары. Наибольший рост цен зафиксирован в городах Атырау (+13,2%), Павлодар (+13,1%), Нур-Султан (+12,9%), Алматы (+12,6%), Уральск (+12,5%) и Кокшетау (+12,3%)», — сказал Мамин на расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

В этой связи, подчеркнул он, особое внимание будет уделено контролю цен на социально-значимые продовольственные товары через снижение импортозависимости и применение имеющихся инструментов регулирования.

Говоря о роли регионов в развитии экономики страны, премьер отметил, что по итогам 2019 года по семи показателям в восьми регионах – Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также Алматы – обеспечены опережающие темпы роста по основным показателям социально-экономического развития.

«Пять регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области, Шымкент и Нур-Султан. Остальные четыре региона (Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Туркестанская области) завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений», — уточнил Мамин.