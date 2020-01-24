Токаев назвал столицу «витриной» государства и призвал заниматься ее благоустройством

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Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал столицу «витриной» государства и призвал постоянно заниматься ее благоустройством, передает корреспондент агентства.

«Все приезжающие люди, будь то казахстанцы или иностранцы, обращают внимание на некоторую неустроенность города (Нур-Султана – КазТАГ). Я понимаю, что это связано с климатическими условиями, здесь не все просто, но нужно постоянно заниматься благоустройством города. Это фактически в хорошем смысле витрина нашего государства», — сказал в пятницу Токаев на расширенном заседании правительства, обращаясь к акиму столицы Алтаю Кульгинову.

По словам президента, нужно вести активную работу с социальной точки зрения, встречаться с жителями города, особенно на участках, которые являются проблемными.

«Вы идете навстречу людям, объясняете нашу политику, объясняете возможности, которые у нас имеются с точки зрения удовлетворения тех потребностей, которые высказываются жителями столицы. Это работа очень важная, ее нужно продолжать», — посоветовал он.

Между тем, подчеркнул глава государства, сегодня остро стоит вопрос по обеспечению столицы, особенно окраин соответствующей социальной, жилищной, транспортной инфраструктурой.

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«В целом нужно постоянно заниматься благоустройством города. Вы должны нацелить районных акимов на эту активную работу, в том числе одного из своих заместителей. Если соответствующих специалистов не хватает, посоветуйтесь с правительством, кого можно взять на эту работу», — подытожил Токаев.

Напомним, 23 января пресс-служба ДЧС Нур-Султана сообщила, что количество выпавших осадков в столице превысило месячную норму в два раза. В свою очередь аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обещал убирать снег днем и ночью.

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