Токаев назвал столицу «витриной» государства и призвал заниматься ее благоустройством

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал столицу «витриной» государства и призвал постоянно заниматься ее благоустройством, передает корреспондент агентства.

«Все приезжающие люди, будь то казахстанцы или иностранцы, обращают внимание на некоторую неустроенность города (Нур-Султана – КазТАГ). Я понимаю, что это связано с климатическими условиями, здесь не все просто, но нужно постоянно заниматься благоустройством города. Это фактически в хорошем смысле витрина нашего государства», — сказал в пятницу Токаев на расширенном заседании правительства, обращаясь к акиму столицы Алтаю Кульгинову.

По словам президента, нужно вести активную работу с социальной точки зрения, встречаться с жителями города, особенно на участках, которые являются проблемными.

«Вы идете навстречу людям, объясняете нашу политику, объясняете возможности, которые у нас имеются с точки зрения удовлетворения тех потребностей, которые высказываются жителями столицы. Это работа очень важная, ее нужно продолжать», — посоветовал он.

Между тем, подчеркнул глава государства, сегодня остро стоит вопрос по обеспечению столицы, особенно окраин соответствующей социальной, жилищной, транспортной инфраструктурой.

«В целом нужно постоянно заниматься благоустройством города. Вы должны нацелить районных акимов на эту активную работу, в том числе одного из своих заместителей. Если соответствующих специалистов не хватает, посоветуйтесь с правительством, кого можно взять на эту работу», — подытожил Токаев.

Напомним, 23 января пресс-служба ДЧС Нур-Султана сообщила, что количество выпавших осадков в столице превысило месячную норму в два раза. В свою очередь аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обещал убирать снег днем и ночью.