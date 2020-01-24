Нур-Султан тяжело расстаётся с бизнесом

Все возможные риски реализовались, и мы получили лишнее подтверждение тому, что государство - плохой управленец

Государственное участие в экономике страны сокращается, но доминирование все еще остаётся. Более того, государственные финансы совершенно неожиданным образом вовлечены в новый формат государственно-частного партнёрства (ГЧП).

И там, где должен работать частный капитал, где должна безраздельно властвовать частная инициатива — все по-прежнему строится на бюджетных ассигнованиях и отсутствии персональной ответственности тех, кто принимает решения, за результат.

Госучастие: было, есть и будет?

Аналитический портал finprom.kz сообщил о том, что к началу 2020 года в стране осуществляли деятельность 590 компаний с участием государства – на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом (663 компании).

«Подобное сокращение является максимальным за последние пять лет, — отмечают аналитики. — Тенденция снижения количества компаний с государственным участием началась с 2015 года. С того периода число компаний сокращалось в среднем на 5,2%».

Наибольшее количество компаний с участием государства сконцентрировано в столице: 115 предприятий, снижение за год составило 6,5%. Также среди основных регионов работы подобных предприятий Алматы (64 компании), Карагандинская (49 компаний), Алматинская (45 компаний) и Туркестанская (39 компаний) области.

То есть, приватизация в стране, чтобы снизить государственное управление отдельными отраслями и сферами, хоть и идёт, но недостаточными темпами. И сегодня существует вероятность того, что произойдёт откат назад. Каких-либо сигналов о том, что в стране поменяется подход к экономической политике, увы, нет.

Расцвет ГЧП

В 2015 году в стране был принят новый закон о ГЧП. Основной его целью является развитие инфраструктуры, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками для государства. И этот закон, в отличие от предыдущего, вдруг заработал. А все исключительно благодаря тому, что в новом законе был предусмотрен механизм выкупа готовых объектов социального назначения у бизнеса.

В общей сложности по состоянию на конец 2019 года в Казахстане заключено 717 договоров ГЧП на общую сумму 1,6 трлн. тенге, включая 9 республиканских на сумму 910 млрд. тенге и 708 местных на сумму 687 млрд. тенге.

«При этом в 2019 году наблюдалось снижение как по количеству проектов ГЧП, так и по сумме заключённых договоров, — констатирует finprom.kz. — В целом за прошедший год в стране заключено 235 договоров ГЧП – на 20,3% меньше, чем в предыдущем году (295 договоров). Сумма проектов сократилась в 7,5 раза и составила 151 млрд. тенге, тогда как в 2018 году она была равна 1,1 трлн. тенге».

Построили все, что можно было построить? Продали государству все, что можно было продать?

Опомнились через 4 года

Ещё в 2016 году интернет-газета ЗОНАКЗ писала о том, что правительство Казахстана планирует привлечь частный капитал в новые инфраструктурные и социальные проекты с помощью механизма государственно-частного партнерства.

Тогда мы обращали внимание на то, что нельзя превращать ГЧП в схему, по которой компании, приближенные к исполнительной власти, смогут выполнять неявный, скрытый госзаказ, а затем выгодно продавать государству. «Недопустимо, чтобы партнерство превращалось в бизнес по продаже реализованных проектов и трансформировалось в короткие сроки в государственную собственность», — сделали мы вывод.

Однако правительству потребовалось 4 года на то, чтобы понять, что двигались-то в неправильном направлении.

Министерство национальной экономики наконец инициирует поправки в законодательство о ГЧП, согласно которым приоритет будет отдаваться тем проектам, которые не потребуют возмещения расходов бизнесу со стороной государства.

Но формулировки двоякие. По идее, нужно сделать строгий запрет на выкуп объектов государством, чтобы не было никаких лазеек для отдельных проектов, в которых лично могут быть заинтересованы те или иные группы. Но такой однозначности, увы, пока нет.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.