«Серебро» завоевала казахстанка на ЭКМ по фристайлу в дисциплине могул в Канаде

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ — «Серебро» завоевала казахстанка Юлия Галышева на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул в Канаде, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Тремблан (Канада) стартовал очередной этап Кубка мира по фристайл-могулу. Казахстанская спортсменка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль соревнований. Галышева набрала 80,99 баллов, что позволило нашей спортсменке стать серебряным призером второго этапа Кубка мира. На первой строчке расположилась Перрин Лаффон (82,14 балла). Замкнула тройку лидеров спортсменка из России Анастасия Смирнова (80.18)», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Сообщается, что у мужчин самую высокую строчку соревнования занял Павел Колмаков. Казахстанец показал 11-ый результат. Еще один казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд занял 24-ое место.

«Победителем этапа стал канадец Микаэл Кингсбери (86.80). На втором месте расположился Икума Хирошима (86.60), бронзовая медаль этапа досталась французу Бенжамену Каве (83,99)», — резюмируется в сообщении.