Казахстанка заняла первое место на ЭКЕ по фристайлу в дисциплине могул во Франции

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Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Казахстанка Анастасия Городко заняла первое место на этапе Кубка Европы по фристайлу в дисциплине могул во Франции, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Фон-Роме (Франция) стартовал этап Кубка Европы по фристайлу-могул. В первый день казахстанка Анастасия Городко отметилась наградой. Спортсменка завоевала золотую медаль. Второе место заняла Май Бьеркман из Швеции. Бронзовую медаль в свой актив записала Камил Каброл из Франции», — говорится в сообщении в воскресенье.

По данным НОК, другая казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат. «Отметим, что за последние два этапа Кубка Европы награда Городко стала четвертой золотой. На предыдущим ЭКЕ она трижды поднялась на первую ступень пьедестала, а также один раз на вторую», — добавили в комитете.

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