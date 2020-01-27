ДЧС советует отменить занятия в вузах и сократить рабочий день из-за метели в Нур-Султане

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – В Нур-Султане из-за непогоды рекомендуется отменить занятия в вузах и сократить рабочий день, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) столицы.

«В связи с резким ухудшением погоды в столице ДЧС Нур-Султана настоятельно рекомендует: отменить занятия для студентов вузов; работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27 января», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Кроме этого, спасатели посоветовали воздержаться от выездов за город и отдать предпочтение общественному транспорту, а также воздержаться от посещения дошкольных организаций.

Детсады, как отмечается, работают в столице в штатном режиме.

«Управления образования отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0-12 классы», — добавили в ДЧС.