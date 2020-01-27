Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 27 января. КазТАГ – Курс доллара США в понедельник относительно данных за субботу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,6, а продажи – Т379,6.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т378,6, а продают по Т380,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378,5, а продажи – Т379,5.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т378,6.

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