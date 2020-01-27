Алматы. 27 января. КазТАГ – Китай на три дня продлил каникулы по случаю праздника Весны для сдерживания коронавируса, сообщает «Синьхуа».

«Китай в понедельник объявил о продлении каникул по случаю праздника Весны – традиционного китайского Нового года по лунному календарю до 2 февраля включительно в целях содействия сдерживанию распространения коронавируса нового типа. Как сообщили в канцелярии госсовета КНР, данная мера направлена на эффективное сокращение массовых скоплений людей, предотвращение распространения эпидемии и лучшее обеспечение безопасности жизни и здоровья народных масс. В этом году каникулы начались 24 января и должны были закончиться 30 января», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что все вузы, начальные и средние школы и детские сады по стране должны отложить начало предстоящего весеннего семестра до дальнейшего указания.

«Рабочие и служащие, которые не успели уйти на каникулы ввиду необходимости проведения противоэпидемической работы, могут взять отгулы в соответствии с Трудовым кодексом КНР. Их зарплаты и денежные компенсации за неиспользованные выходные дни по случаю праздника Весны должны выплачиваться согласно соответствующей политике», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.