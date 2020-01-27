Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Все рейсы в аэропорту Нур-Султана задержаны на неопределенное время из-за непогоды, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«На текущий момент задержаны на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью. Скорость ветра 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду. По прогнозу ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

На вылет задержаны 19 внутренних и 13 международных рейсов. Также отменены на вылет 14 внутренних и четыре международных рейса. На прилет задержаны 16 международных и 20 внутренних рейсов, отменены на прилет 13 внутренних и два международных рейса.

В КГА предоставили информацию по задержкам за 26-27 января (прилет).

Задерживаются рейсы на прилет:

КС138 Петербург до 01:05 (28.01.20)

КС7342 Костанай до 16:10 (14:10)

КС218 Новосибирск до 12:50 (19:05)

СА791 Пекин до 12:00 (по расп 21:00)

W62249 Будапешт до 22:35 (27.01.20)

IQ388 Шымкент до 03:00 (23:30)

КС208 Дубаи до 03:40 (01:35)

B2775 Минск до 11:00 (03:15)

ТК354 Стамбул до 15:40 (03:40)

FZ1705 Дубаи до 14:05 (04:15)

КС874 Москва до 21:40 (04:50)

КС7902 Москва Жуковский до 03:15 (28.01)

SU1956 Москва до 15:25 (06:20)

DV816 Улан-батор до 19:00 (07:40)

IQ355 Алматы до 12:25 (07:50)

КС951 Алматы до 12:25 (07:55)

DV701 Шымкент до 13:00(07:00)

DV703 Алматы бо 11:30 (08:10)

Отмены рейсов на прилет:

КС991 Алматы, IQ386 Актобе, КС855 Алматы, DV742 Актау, КС7352 Семей,

КС955 Алматы, DV7330 Алматы, КС7061 Алматы, КС966 Актобе, КС342 Шымкент, КС984 Атырау, КС314 Актау, DV848 Душанбе, LH649 Франкфурт, IQ417 Шымкент

Также представлена информация по задержкам на вылет за 26-27 января.

Причины задержек:

DV704 Алматы на 40 мин ППС

IQ353 Алматы на 45 мин. М/у аэропорта отправления

Задерживаются на вылет в связи с м/у аэропорта отправления:

IQ437 Петропавловск до 10:55

КС7311 Павлодар до 11:00

КС333 Кызылорда до 11:00

КС351 Шымкент до 11:00

КС893 Москва до 11:00

DV815 Улан-Батор до 12:30

КС996 Алматы до 11:00

КС977 Актобе до 11:00

IQ385 Актобе до 11:25

KC954 Алматы до 11:50

DV755 Тараз до 11:00

КС7054 Алматы до 12:20

IQ367 Костанай до 12:30

B2776 Минск до 12:30

IQ413 Оскемен до 12:40

DV785 Оскемен до 12:40

IQ411 Талдыкорган до 12:55

КС7341 Костанай до 13:00

КС123 Ташкент до 13:30

КС672 Алматы до 13:35

КС981 Атырау до 13:35

КС852 Алматы до 13:40

КС979 Орал до 13:50

FZ1706 Дубаи до 15:40

SU1957 Москва до 16:25

ТК355 Стамбул до 16:25

Отмены рейсов на вылет в связи с м/у аэропорта отправления:

КС351 Семей, КС351 Шымкент, КС965 Актобе, КС873 Москва, КС313 Актау, КС983 Атырау, КС992 Алматы, DV847 Душанбе, КС856 Алматы, DV702 Шымкент, КС7062 Алматы, DV7340 Алматы, LH649 Франкфурт, КС622 Алматы, IQ351 Алматы, КС952 Алматы, DV704 Алматы

Рейсы, улетевшие из Нур-Султана на запасной аэродром:

КС991 Алматы-Нур. На запасной в Алматы

DV742 Актау-Нур. На запасной в Шымкент

КС955 Алматы-Нур. На запасной в Алматы

IQ388 Шымкент-Нур. На запасной в Караганды

КС208 Дубаи-Нур. На запасной в Алматы

B2775 Минск-Нур. На запасной в Караганды.

КС224 Париж-Нур. На запасной в Алматы

КС922 Франкфурт-Нур. На запасной в Алматы

КС942 Лондон-Нур. На запасной в Алматы

Справочная аэропорта 8(7172)702-999 и 1333 (со стационарного телефона).

Аэродром закрыт с 02:40 до 11:00 27.01.2020г. Местного времени с возможным продлением закрытия.

Напомним, ранее в связи с резким ухудшением погоды в столице ДЧС Нур-Султана настоятельно рекомендовал: отменить занятия для студентов вузов; работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27 января; воздержаться от выездов за город и отдать предпочтение общественному транспорту, а также воздержаться от посещения дошкольных организаций. Управлением образования отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0-12 классы.