Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Крупную партию потенциально опасных бананов пытались ввезти в Казахстан из России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Из соседнего государства в страну пытались ввезти 81 тонну бананов, более 37 тонн картофеля, 20 тонн моркови без фитосанитарного сертификата, а также 3 тонны семян пшеницы без маркировки. В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений, ввоз этой продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен. Грузы возвращены в Российскую Федерацию, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как отмечается, всего за одну лишь первую неделю 2020 года государственные инспекторы по карантину растений Акмолинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областных территориальных инспекций пресекли восемь попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации.