Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Казахстан на треть сократил квоту приема оралманов в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Постановлением правительства РК региональная квота приема оралманов в 2020 году установлена в количестве 1378 человек, что на 653 человека меньше, чем в 2019 году. Целью принятия указанного постановления является оптимальное расселение оралманов в регионах, определяемых правительством РК. В 2020 году квота распределена следующим образом: по Павлодарской области – 500 человек, Костанайской – 350, Акмолинской – 258, Восточно-Казахстанской – 150, Северо-Казахстанской – 120», — говорится в сообщении в понедельник.

Как заверили в ведомстве, лицам, включенным в региональную квоту приема оралманов, будет оказана поддержка в рамках реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», в виде предоставления субсидий: на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (Т84,2 тыс.); для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от Т36,1 тыс. до Т72,2 тыс.) на семью.

Отмечается, что в 2019 году правительством РК была утверждена региональная квота приема оралманов в количестве 2 031 человек, которая была распределена следующим образом: по Костанайской – 815, Павлодарской – 550, Акмолинской – 306, Восточно-Казахстанской – 250, Северо-Казахстанской области – 110 человек.

«Всего в 2019 году на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 17 661 этнический казах или 9993 семьи», — уточнили в МТСЗН РК.

В общей сложности с 1991 года по 1 января 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 313 256 семей или 1 057 280 этнических казахов.