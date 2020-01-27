Алматы. 27 января. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила мутацию китайского коронавируса и назвала его инкубационный период, сообщает пресс-служба организации.

«ВОЗ работает со специалистами для анализа цепочек последовательностей генома коронавируса (2019-нКоВ) по мере их появления. Мы не получили доказательств того, что вирус мутировал. Мы ждем дополнительную информацию от китайских должностных лиц», — говорится в сообщении организации в понедельник.

Как отмечает ВОЗ, текущие оценки нового вируса показывают, что инкубационный период коронавируса колеблется от двух до 10 дней.

«Эти оценки будут уточнены по мере поступления новых данных. Понимание времени, когда инфицированные пациенты могут передавать коронавирус другим, имеет решающее значение. В предыдущих вспышках коронавируса, таких как MERS, у некоторых людей вообще не проявлялись симптомы, но они заражали других», — добавили в ВОЗ.

Также в организации отметили, что в условиях обеспечения здравоохранения жизненно важно, чтобы медицинские работники могли защитить себя от заражения коронавирусом.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, сейчас зарегистрированы 2,7 тыс. заболевших в нескольких странах и 80 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии. Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По информации МИД РК, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения РК создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43 куда граждане Казахстана могут позвонить и в круглосуточном режиме узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.