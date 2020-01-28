Владельцы авто с иностранными номерами намерены собраться в 12 городах РК 31 января

Алматы. 28 января. КазТАГ – Владельцы авто с иностранными номерами намерены собраться в 12 городах Казахстана 31 января, передает корреспондент агентства.

«31 января всеобщий сбор владельцев авто с иностранными номерами (Россия, Армения, Кыргызстан): Актау, Жанаозен, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганда, Костанай, Павлодар, Шымкент, Уральск, Усть-Каменогорск. У областного акимата своего региона в 15.00 по времени Астаны», — говорится в одном из распространяемых в мессенджерах сообщении.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – несколько дней подряд в крупных городах страны проходили митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До этой даты автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Такие автомобили должны соответствовать требованиям техрегламента. При этом граждане должны уплатить регистрационные сборы и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) авто в Казахстане будут действовать год.