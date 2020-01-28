Независимая оценка качества активов банковской системы РК завершится в феврале 2020 года

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Независимая оценка качества активов банковской системы Казахстана завершится в феврале 2020, сообщила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

«В феврале 2020 года будет завершена независимая оценка качества активов банковской системы, начатая в 2019 году. В оценке качества активов банков участвуют 14 крупнейших банков страны. По каждому из них до конца февраля текущего года будут разработаны индивидуальные планы корректирующих действий. Оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизии капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств», — сообщила Абылкасымова на заседании правительства во вторник.

Кроме того, она сообщила, что в 2020 году агентство займется увеличением роли банковского сектора в кредитовании экономики.

«Полноценное восстановление кредитования требует не только оздоровления банков, но и решения проблемы закредитованности реального сектора экономики», — отметила председатель агентства.

По ее словам, в планах агентства также решение такого вопроса, как недопущение стремительного роста беззалогового потребительского кредитования.

«Агентство продолжит мониторинг эффективности принятых регуляторных мер для ограничения стремительного роста потребительского кредитования. При возникновении системных рисков, агентство примет дополнительные регуляторные меры», — сказала она.

Кроме того, председатель агентства сообщила, что комплексные меры по развитию финансового сектора для создания дополнительных возможностей будут разработаны совместно с финансовым сообществом.

«Для развития финансовых технологий, цифровизации, повышения доступности финансовых услуг будет разработана регуляторная среда для финансовых технологий и инноваций. Основные направления развития финансовых инноваций будут отражены в соответствующей концепции, совместно разрабатываемой Национальным банком и агентством. Будут разработаны необходимые законодательные изменения по вопросам страхования рынка ценных бумаг», — пояснила Абылкасымова.