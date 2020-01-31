Казахстанцы сократили денежные переводы в СНГ на 10%

Алматы. 31 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. За январь-сентябрь 2019 года денежные переводы казахстанцев в СНГ сократились на 10%, а в остальные страны – выросли на 4%, сообщает Национальный банк.

«Переводы из Казахстана снизились в целом на 7%, до $760 млн: в страны СНГ – снизились на 10%, до $556 млн, а в остальные страны – выросли на 4%, до $205 млн», — сообщается в отчете по платежному балансу и внешнему долгу РК, размещенном на официальном сайте Нацбанка в пятницу.

Снизились переводы в Китай – на 28%, до $30 млн, Россию – на 18%, до $297 млн, в Узбекистан – на 4%, до $109 млн.

Выросли переводы в Швейцарию – в 2,5 раза, до $1,4 млн, Великобританию – в 1,6 раза, до $3,6 млн, Канаду – в 1,4 раза, до $1,8 млн, Турцию – на 14%, до $102 млн.