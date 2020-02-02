Алматы. 2 февраля. КазТАГ — Казахстан с 3 февраля приостанавливает все рейсы из КНР, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Алматы.

«Начиная с 3 февраля 2020 года все рейсы, прибывающие из КНР, приостанавливаются. На сегодня осталось менее 10 рейсов», — рассказала в воскресенье на брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

Она отметила, что сохраняется принцип изолированности рейсов, прибывающих из КНР.

«Все воздушные судна из Китая прибывают на отдельную стоянку, пассажиры и экипаж проходят на специальную зону, не связанную с общим терминалом аэропорта», — уточнила Молдагасимова.