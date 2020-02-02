Алматы. 2 февраля. КазТАГ — В Алматы усилен санитарно-карантинный контроль над всеми международными рейсами, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) города.

«С 1 февраля санитарно-карантинный контроль усилен над всеми международными рейсами. По всему миру зарегистрировано более 160 случаев коронавируса среди жителей 26 стран мира. Контроль за всеми рейсами на сегодняшний день в аэропорту обеспечен», — заявила в воскресенье на брифинге руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

По ее словам, для усиления санитарно-карантинного контроля подготовлены 80 эпидемиологов, 8 бригад, около 30 эпидемиологов круглосуточно отрабатывают все рейсы, проводят осмотр и контроль, измерят температуру тела у всех прибывающих на территорию города лиц.

«Международный аэропорт Алматы является одним из самых крупных международных аэропортов на территории республики. В день прибывают до 50 рейсов, иногда одновременно — до 5 рейсов. На всех этих рейсах обеспечен усиленный санитарный контроль в части своевременного выявления среди пассажиров лиц с катаральными явлениями», — сказала Молдагасимова.

Она подчеркнула, что все прибывающие находятся под наблюдением.

«На борту проводят не только осмотр, но и собирают анамнез о факте пребывания в эпидемиологически неблагополучных странах, анкетирование и в полном объеме проводится дальнейшее медицинское наблюдение за всеми прибывшими по всем рейсам. Согласно данным ВОЗ, анамнез собирается не только у пассажиров, прибывающих из Китая, но и у других пассажиров, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции», — разъяснила руководитель департамента.

Сообщается, что аэропорт города Алматы оснащен тепловизорами новейшей технологии. На борту применяются бесконтактные тепловизоры, которые показывают температуру на расстоянии от 2 до 3 м. В аэропорту функционируют стационарные тепловизоры, которые согласно техническим параметрам, способны измерять температуру на дальнем расстоянии. Дополнительно предусмотрены фильтрационные зоны с отдельной вентиляционной системой для осмотра лиц с подозрениями на коронавирусную инфекцию.