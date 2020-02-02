Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в трех областях Казахстана

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Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95 %.

«3 февраля в Мангистауской и Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-восточный, южный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-100 %», — следует из сообщения.

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