Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Майк Помпео уверен в хороших отношениях между США и Казахстаном в будущем.

«Наши сегодняшние переговоры еще раз подтверждают отличное будущее отношений между нашими странами. Я с нетерпением жду нашей сегодняшней встречи с Президентом и Первым Президентом страны. Президент Токаев изложил амбициозные программные реформы, направленные на укрепление экономического развития демократии, а также повышение доверия общества к Правительству. Мы приветствуем эти шаги», — сказал Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье на пресс-конференции в МИД РК.

По словам Помпео, Соединенные Штаты Америки всегда были и будут деятельным другом Казахстана.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самые лучшие результаты для любой страны. Это очень хорошие сделки, они создают рабочие места; прозрачность контрактов и не имеющие себе равных обязательства обеспечивают качество работы. Именно таким образом работает американская система», — отметил Госсекретарь США.

Он также считает важным открытие прямого рейса между США и Казахстаном. Помпео напомнил о партнерских отношениях Казахстана с американскими компаниями, которые обеспечивают развитие и укрепление экономических связей. Такие предприятия, как Tyson Foods, Shevron и ExxonMobil принимают на работу казахстанцев и оказывают помощь в экспорте продукции РК.

Кроме того, Госсекретарь подчеркнул, что США помогает министерству здравоохранения РК осуществлять мониторинг потенциальных случаев заболевания коронавирусом. По его словам, центр по профилактике и контролю за заболеваниями (Centers for Disease Control and Prevention) работает и в Казахстане, через USAID предоставляются средства личной защиты для работников лабораторий и медицинского персонала.