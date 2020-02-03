Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ — Азиза Жамалиева. До 20 раз повысят штрафы за повторные выбросы в окружающую среду в Казахстане, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«Основные нарушения природопользователями совершаются на системной основе. Зачастую им выгоднее оплатить штраф, чем внедрять очистные оборудования и уменьшать воздействия на окружающую среду. В рамках сопутствующего законопроекта административный штраф за нарушение нормативов эмиссий в окружающую среду увеличивается в 10 раз, в случае повторного нарушения – в 20 раз», — сказал Мирзагалиев на презентации проекта Экологического кодекса РК в понедельник.

Он также указал, что в рамках нового проекта экологического кодекса имеются механизмы, внедрение которых предприятиям обойдется выгоднее.

«Вопрос по экологии – это не вопрос штрафов или сколько заплатить, условно говоря, как-то откупиться. Мы должны сделать такие механизмы, в рамках которых предприятиям будет дешевле переоборудоваться, нежели продолжать платить. И вот эти механизмы как раз в новом экологическом кодексе есть», — добавил министр.

Однако, как добавил он, за нарушения предусматривается не только повышение штрафов, но также и ужесточение санкций.

«Срок привлечения к административной ответственности за нарушение в области охраны окружающей среде увеличится с одного до трех лет со дня совершения. С целью охвата всех организованных источников и получения результатов исследований, срок проверки может увеличиться при необходимости дополнительно на 10 дней», — сказал Мирзагалиев.