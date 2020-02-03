Упрощение процедур грузоперевозок на таможенных границах обсудили Токаев и Жээнбеков

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ — Упрощение процедур грузоперевозок на таможенных границах обсудили президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба Акорды.

«Токаев провел телефонный разговор с Жээнбековым. (…) В ходе беседы рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий с целью упрощения процедур грузоперевозок на таможенных границах», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзнических отношений.

«Собеседники отметили необходимость качественной реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Кыргызскую Республику в ноябре 2019 года», — следует из сообщения.

Кроме того, пользуясь случаем, Жээнбеков выразил признательность Токаеву «за оказанную Казахстаном помощь в эвакуации кыргызских граждан из города Ухань (КНР)».

«Телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны», — резюмируется в сообщении.