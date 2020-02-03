Пересекать границу с КНР будут только грузы и чиновники в официальных делегациях – Бекшин

Новости 22 0

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники в официальных делегациях, сообщил заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения (МЗ) РК – главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«Фактически с 3 февраля наша граница с Китаем практически закрыта. Сегодня последние самолеты привозят наших граждан, с завтрашнего дня прямое авиасообщение прекращается. Автобусы и поезда не ходят уже давно. Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники в официальных делегациях. Их сканируют на тепловизорах власти обоих государств», — сообщил Бекшин в ходе ежедневного выхода к СМИ в понедельник.

По его словам, казахстанские власти устанавливают «сплошной дополнительный тепловизионный контроль» ручными и стационарными тепловизорами на всех пограничных переходах Казахстана.

«По поручения руководителя межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана при правительстве РК (под руководством заместителя премьер-министра РК – КазТАГ) Бердибека Сапарбаева на прошлой неделе была дополнительно проинспектирована система санконтроля на восьми таможенных постах на казахстанско-китайской границе», — добавил Бекшин.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 56 тыс., летальных случаев – 350. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

Семнадцать друзей Токаева Семнадцать друзей Токаева
7205

24 января 2020 года министерство иностранных дел (МИД) РК рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», который позднее был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, а также все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения (МЗ) РК создан cаll-центр по вопросам коронавируса, а также в МИД РК открыта горячая линия.

28 января МИА КазТАГ сообщало, что в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, планируют внести строку «Коронаровирусная инфекция неуточненной локализации». 30 января стало известно, что минздрав в связи со вспышкой коронавируса в Китае также планирует внести поправки в перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

30 января сообщалось, что автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) приостанавливает Казахстан с Китаем. Также сообщалось, что дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи организуют для вывоза казахстанцев, оставшихся в Китае. Вместе с тем сообщалось, что возврат сумм за авиабилеты на отмененные рейсы в Китай оформят без штрафных санкций.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.

Похожие материалы:

  1. Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса
  2. Анализы следует проводить только при наличии симптомов коронавируса – Молдагасимова
  3. Казахстан ждет согласования от Китая о полете самолета за 61 студентами
  4. Казахстанские чиновники в 2000-2017 годах посещали Китай чаще госслужащих стран ЦА
  5. Казахстанские чиновники сохранили «советский менталитет» по отношению к СМИ

Новости партнеров

Загрузка...