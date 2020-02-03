Членов летного и кабинного экипажей обязали проходить предполетный медосмотр в РК

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ — Членов летного и кабинного экипажей обязали проходить предполетный медицинский осмотр в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В связи с неблагополучной обстановкой в мире по коронавирусной инфекции и в целях недопущения возникновения и распространения инфекции, в Казахстане членам летного и кабинного экипажей необходимо проходить обязательный предполетный медицинский осмотр до особого распоряжения», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве отметили, что медработникам организации гражданской авиации и медорганизациям по договору с организациями гражданской авиации при проведении предполетного медосмотра в обязательном порядке необходимо измерять температуру тела, давать оценку внешнего вида, окраски и состояния открытых кожных покровов и видимых слизистых (бледность, гиперемия, повышенная потливость, акроцианоз, отеки, желтушность кожных покровов и склер и т.д.)

Также сообщается, что необходимо провести осмотр миндалин, слизистой мягкого и твердого неба, задней стенки глотки, языка; определение реакции зрачков на свет.

Кроме того, рекомендовано усилить контроль над санитарной обработкой кабинета предполетного медицинского осмотра (влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений, экспозицией кварцевания и т.д.)

«Кабинеты предполетных медицинских осмотров должны быть обеспечены достаточным количеством термометров, одноразовых масок, одноразовых перчаток и одноразовыми шпателями. При обнаружении авиационного персонала с признаками ОРВИ, отстранить от выполнения функциональных обязанностей с направлением в территориальную поликлинику и/или авиационным медицинским экспертам», — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе МИИР также отметили, что всем членам летного и кабинного экипажей рекомендовано носить медицинские маски.

«В комитете гражданской авиации МИИР РК состоялась встреча с представителями казахстанских и китайских авиакомпаний по вопросу обсуждения временного приостановления регулярных рейсов между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республики Казахстан. Представители Air Astana, China Southern Airlines, Air China вновь подтвердили, что возврат билетов пассажирам временно приостановленных рейсов будет осуществлен в полном объеме по месту приобретения. Авиакомпании выражают надежду на скорейшее улучшение ситуации с распространением коронавируса в КНР», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 56 тыс., летальных случаев – 350. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

24 января 2020 года министерство иностранных дел (МИД) РК рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», который позднее был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, а также все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения (МЗ) РК создан cаll-центр по вопросам коронавируса, а также в МИД РК открыта горячая линия.

28 января МИА КазТАГ сообщало, что в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, планируют внести строку « Коронаровирусная инфекция неуточненной локализации». 30 января стало известно, что минздрав в связи со вспышкой коронавируса в Китае также планирует внести поправки в перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

30 января сообщалось, что автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) приостанавливает Казахстан с Китаем. Также сообщалось, что дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи организуют для вывоза казахстанцев, оставшихся в Китае. Вместе с тем сообщалось, что возврат сумм за авиабилеты на отмененные рейсы в Китай оформят без штрафных санкций.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.