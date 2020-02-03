Соблюдать личную гигиену для профилактики коронавируса посоветовали чиновники Алматы

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Соблюдать личную гигиену для профилактики коронавируса посоветовала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова.

«Есть единственное золотое правило для того, чтобы обеспечить профилактику, не только коронавирусной инфекции, но и в общем любого инфекционного вируса – в первую очередь, это соблюдение личной гигиены», — сказала Молдагасимова.

Она призвала в целях профилактики, когда идет подъем уровня заболеваемости гриппа, избегать места массового скопления людей. И при необходимости надевать обычные маски, меняя их каждые три часа.

В целях профилактики распространения и предупреждения коронавируса власти рекомендуют: надевать маску и менять на новую каждые два-три часа; избегать посещение многолюдных мест, а также близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ; соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после посещения любых общественных мест, уделять особое внимание тщательному намыливанию и последующему полному осушению рук, после возвращения с улицы мыть руки и лицо с мылом, промывать нос изотоническим раствором соли; не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; чаще проветривать помещения.

«В случае наличия симптомов вирусных заболеваний: обратиться к врачу; минимизировать контакты с людьми; при вынужденном контакте обязательно использовать одноразовую маску, меняя ее на новую каждый час; при кашле или чихании обязательно прикрывать рот по возможности одноразовым платком; пользоваться только личной или одноразовой посудой; изолировать от домочадцев собственные предметы личной гигиены; проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой», — рекомендует Молдагасимова.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 56 тыс., летальных случаев – 350. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

24 января 2020 года министерство иностранных дел (МИД) РК рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. В этот же день Казахстан временно закрыл международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», который позднее был закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, а также все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем во избежание проникновения вируса с территории соседней страны.

При министерстве здравоохранения (МЗ) РК создан cаll-центр по вопросам коронавируса, а также в МИД РК открыта горячая линия.

28 января МИА КазТАГ сообщало, что в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, планируют внести строку « Коронаровирусная инфекция неуточненной локализации». 30 января стало известно, что минздрав в связи со вспышкой коронавируса в Китае также планирует внести поправки в перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

30 января сообщалось, что автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) приостанавливает Казахстан с Китаем. Также сообщалось, что дополнительные рейсы из Пекина и Урумчи организуют для вывоза казахстанцев, оставшихся в Китае. Вместе с тем сообщалось, что возврат сумм за авиабилеты на отмененные рейсы в Китай оформят без штрафных санкций.

2 февраля стало известно, что Казахстан эвакуировал всех своих граждан из Уханя. Кроме того, из Китая казахстанской стороной были эвакуированы граждане Кыргызстана, Беларуси и Армении. Помимо этого, Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.