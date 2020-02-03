Жительница Шымкента обратилась к государству из-за проблем людей с болезнью Паркинсона

Шымкент. 3 февраля. КазТАГ – Жительница Шымкента Жанетта Трояновская обратилась к властям Казахстана из-за проблем людей с болезнью Паркинсона, передает корреспондент агентства.

«В Казахстане, по статистике, 17 тыс. больных Паркинсоном. А по словам врачей – около 30 тыс. больных. Всего 300 человек (цифру взяла из интернета) тех, кому имплантировали нейростимулятор. Дистоники вообще не учтены – я одна из тех дистоников, кому посчастливилось стать обладателем нейростимулятора по квоте. Но при этом мы должны регулярно принимать лекарства (то есть, нейростимулятор не работает на 100%). Нам необходима особая программа реабилитации каждые полгода», — говорится в обращении Трояновской к казахстанским властям в понедельник.

Она уточнила, что в Шымкенте – городе-миллионнике – «таких специалистов нет».

«То, что нам предлагают – это реабилитационный центр по Иляева (сразу оговорюсь, когда меня туда отправили впервые и я увидела, что в реабилитационных мерах – массаж, велодорожки, при этом нужно утром приехать, вечером возвращаться домой, я отказалась от такой реабилитации, так как, во-первых, нам нужно гораздо больше специалистов; а во-вторых, мой муж работает, соответственно, не может меня сопровождать в реабилитационный центр)», — отметила женщина.

По ее словам, недавно в Алматы открылась Клиника доктора Шашкина, где проводится полноценный реабилитационный курс.

«Но, поскольку клиника частная, курс реабилитации дорогой: Т350-400 тыс. А ведь еще практически всем нам нужен сопровождающий, так как многие из нас ограничены в передвижении. В связи с этим у меня вопрос: по ОСМС деньги идут за пациентом или пациент за деньгами? Почему бы для таких, как мы, государству не заключить договор с Клиникой доктора Шашкина, чтобы мы могли раз в полгода проходить полноценный курс реабилитации. Или дать нам социальную карту с положенными нам Т4,4 млн, чтобы мы сами выбирали себе и реабилитационные центры, и средства личной гигиены и так далее», — обратилась Трояновская.