1 тыс. новых нацстандартов разработало минторговли и интеграции РК в 2019 году

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. 1 тыс. новых национальных стандартов разработано министерство торговли и интеграции Казахстана в 2019 году, сообщил глава МТИ РК Бахыт Султанов.

«Ни для кого не секрет, что по отдельным товарам, работам и услугам отсутствуют или морально устарели национальные стандарты, что создает потенциальную угрозу здоровью граждан. Министерством в 2019 году уже разработано 1 тыс. новых национальных стандартов, в ближайшие три года будет разработано еще 1,5 тыс. стандартов», — сказал Султанов на расширенной коллегии МТИ во вторник.

Также он отметил, что в масштабах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) МТИ обеспечило принятие 48 техрегламентов, из которых 42 вступили в силу.

По словам министра, в Казахстане планируется создать международно признанную систему тестирования и сертификации продукции.

«МТИ определены пять приоритетных стран экспорта: КНР, ОАЭ, Турция, Иран, Германия. По ним подготовлены страновые обзоры, а также алгоритмы обеспечения соответствия нашей продукции всем требованиям рынка. Целью создания современных лабораторий, обеспечивающих потребность реального сектора экономики, станет внедрение новых экспортоориентированных направлений: Халал, Органика, GLP (химия, минудобрения, комбикорма, лекарства)», — подчеркнул глава ведомства.

Из приведенной им статистики, сегодня казахстанское общество обеспокоено качеством товаров и услуг. Так за 2019 год в МТИ поступило более 6 тыс. обращений.

«Проведя соответствующий анализ, мы определили, что наибольшее количество нарушений прав потребителей приходится на сферы розничной торговли, в том числе интернет-торговлю (3536), ЖКХ (1124) и предоставление бытовых услуг (607)», — резюмировал Султанов.