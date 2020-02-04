Казахстан намерен создать павильон на международной торговой площадке Alibaba

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Казахстан намерен создать свой павильон на международной торговой интернет-площадке Alibaba, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«В рамках расширения электронной торговли планируется создание казахстанского павильона на международной площадке Alibaba, что позволит увеличить количество товаропроизводителей на китайском рынке. Совместно с НПП «Атамекен» реализован проект «Школа интернет экспортеров», по итогам которого отобраны 50 компаний для предоставления золотых аккаунтов Alibaba. На сегодня компании проводят работу по оформлению аккаунтов», — сказал Султанов на расширенной коллегии министерства торговли и интеграции во вторник.

В целом же в рамках реализации Дорожной карты по развитию электронной коммерции предполагается повысить ее долю к 2025 году до 10% от общего розничного товарооборота.

«В конце августа прошлого года заключено рамочное соглашение о сотрудничестве с Wildberries и уже зарегистрированы на их платформе 16 наших компаний и представлено 590 наименований казахстанских товаров. В настоящее время проводятся переговоры с Wildberries о возможности строительства логистических центров компании в городах Нур-Султан и Алматы. Их наличие позволило бы сократить транспортные расходы и расширить каналы сбыта казахстанских товаров», — добавил Султанов.

По приведенным им данным, ежегодный прирост мирового рынка электронной торговли составляет 11% и к 2023 году ожидается оборот глобальной электронной коммерции до $2,8 трлн.