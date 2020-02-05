Евразийские компании в ювелирной отрасли и логистике предлагает создать ЕЭК

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Евразийские компании в ювелирной отрасли и логистике предлагает создать Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

«Как инструмент евразийские компании могут применяться в различных сферах деятельности, и каждая имеет свои особенности. Мы уже проработали ряд отраслей, где могут быть реализованы первые пилотные проекты. Это ювелирная отрасль, проекты в сфере логистических центров, лифтостроении, в сфере создания систем накопления электроэнергии и аддитивных технологий. Этот список не исчерпывающий, при заинтересованности бизнеса он может быть дополнен», — говорилось на проектно-аналитической сессии, которую организовал департамент промышленной политики ЕЭК.

По мнению заместителя директора департамента ЕЭК Тиграна Арутюняна, такая организационно-правовая форма имеет большие перспективы, в том числе с точки зрения брендирования отраслевых товаров и последующего продвижения на рынки третьих стран.

«Первый шаг нами сделан. Далее ожидаем от бизнеса уточненную позицию, после чего подготовим «дорожную карту» по формированию евразийских компаний», — отметил Арутюнян.