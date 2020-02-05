Т575 млрд составил в январе объем выделенных гарантированных трансфертов из Нацфонда РК

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Т575 млрд составил в январе объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда Казахстана, сообщает пресс-служба Национального банка.

«В январе 2020 года объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда составил Т575 млрд», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как пояснил финансовый регулятор, «в целях выделения гарантированных трансфертов был, прежде всего, использован остаток средств на тенговом счете Национального фонда, пополнение которого произошло ввиду больших нетто-поступлений в Национальный фонд в ноябре и декабре 2019 года».

«С учетом остатка на тенговом счете, а также с учетом поступлений в Национальный фонд в январе 2020 года, для обеспечения выделения гарантированных трансфертов Национальный банк проводил операции по конвертации валютных активов Национального фонда на общую сумму $489,4 млн (Т185,9 млрд)», — уточнили в Нацбанке.