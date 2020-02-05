Почти 45% дохода тратит казахстанец на питание – больше, чем житель Уганды

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 44,9% заработанного тратит казахстанец на продовольствие и безалкогольные напитки, передает корреспондент агентства.

По данным исследования министерства сельского хозяйства США (USDA), которое осуществляет регулярный мониторинг расходов на питание семей в более чем 100 странах мира, меньше казахстанцев на питание тратят белорусы, грузины, россияне, узбекистанцы, иорданцы, индийцы, македонцы и парагвайцы, где этот показатель находится в пределах 30%, украинцы (42,2%) и даже угандийцы (44,2%).

Исследователи сделали вывод, что чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты. Рейтинг возглавляют США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов. В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее – до 15%. Затратами на питание в диапазоне 16-25% характеризуются Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие страны.

Исследование охватывает 2018 год, но опубликовано лишь сейчас, на основе данных, собранных по всему миру.