$675 млн запросила ВОЗ на борьбу с коронавирусом

Алматы. 6 февраля. КазТАГ — $675 млн запросила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте «Новости ООН».

«Всемирная организация здравоохранения просит международное сообщество выделить $675 млн на меры по борьбе с глобальным распространением коронавируса», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что вспышка уже унесла почти 500 жизней в Китае, на который приходится 99% всех случаев.

«За минувшие 24 часа мы зарегистрировали наибольшее с начала вспышки число новых заражений за один день», — сообщил в среду утром глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-коференции в Женеве.

Глава ВОЗ вновь подтвердил, что пока распространение коронавируса по миру удается сдерживать – 99% случаев заболевания зарегистрированы в Китае. Тем не менее, он опасается, что инфекция доберется до стран, которые не смогут вовремя распознать инфекцию.

По словам Тедроса, только солидарность международного сообщества, а также техническая, финансовая и политическая поддержка государств с менее развитой системой здравоохранения позволят избежать такого сценария.

«ВОЗ выделила на борьбу с коронавирусом $9 млн из собственных фондов. Кроме того, в 24 страны направлено 500 тыс. масок, 350 тыс. пар перчаток, 40 тыс. респираторов и 18 тыс. защитных костюмов. 70 лабораторий по всему миру получили около 250 тыс. наборов для своевременной диагностики коронавируса», — следует из сообщения.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 24,3 тыс. человек, летальных случаев – более 490.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.