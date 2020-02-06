На сегодня нет лекарства от коронавируса – ВОЗ

Алматы. 6 февраля. КазТАГ — На сегодня нет лекарства от коронавируса, подтвердил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщается на сайте «Новости ООН».

«На сегодня в арсенале врачей нет лекарства от коронавируса», — цитирует Райана сайт «Новости ООН».

По его словам, инфекция в основном поражает пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Очень важно, как напомнил специалист, поддержать работу дыхательной системы таких пациентов. Коронавирус, напомним, вызывает респираторные симптомы, а дыхательная недостаточность усугубляет состояние больных и может привести к смерти.

«Даже люди, страдающие тяжелой формой инфекции, выживут, если им будет предоставлена своевременная и правильная помощь», — подтвердил Райан.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Китай направится группа эпидемиологов ВОЗ, чтобы на месте ознакомиться с особенностями коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 24,3 тыс. человек, летальных случаев – более 490.

30 января 2020 года сообщалось, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.

Казахстан доставил в Китай 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий.