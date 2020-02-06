Актау. 6 февраля. КазТАГ – Нападения скорпионов на людей резко участились в Мангистауской области, сообщает «Лада».

«Три обращения с жалобами на укусы скорпионов в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступили от жителей Бейнеуского района», — сообщили в четверг в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, уточнив, что нападения произошли ночью.

Пострадавшие – девушки 16 и 17 лет, а также 62-летний мужчина.

«Всем была оказана первая медицинская помощь на месте. Необходимости в госпитализации не было. Врачи и фельдшеры рекомендовали им обратиться по месту жительства к врачам общей практики для дальнейшего наблюдения. Следует отметить, что за последние двое суток уже 10 человек пострадали от укусов скорпионов. Шестеро пострадавших из Бейнеуского района», — уточнили в облздраве.

Отмечается, что все укусы произошли в частных домах.

«Причем скорпионы атакуют в ночное время, особенно под утро. В девяти из 10 случаев пострадавшими оказались женщины», — добавили в пресс-службе.