Бывшей замакима Атырауской области вынесли приговор

Атырау. 6 января. КазТАГ – Бывшему заместителю акима Атырауской области Нурсауле Сайлауовой вынесли приговор, передает КазТАГ.

Атырауский городской суд №2 приговорил Сайлауову к двум годам лишения свободы, столько же суд назначил бывшему руководителю управления образования области Кайыргали Кенжегалиеву, а его заместителю – Розе Кабдуловой – четыре года лишения свободы.

Напомним, 18 марта Сайлауова была задержана по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 366 (получение взятки), 190 (мошенничество), 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК. По данному уголовному делу потерпевшей стороной признан Атырауский областной акимат. Во время следствия акиматом подан иск о возмещении Т117 млн в пользу государства. На сегодня участниками судебного процесса возмещено Т49,5 млн. Всего по делу проходят восемь фигурантов.