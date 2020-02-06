Алматы. 6 февраля. КазТАГ – Запланированную на четверг отправку пассажирского поезда в Уральск отменили в Алматы, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает об отмене курсирования пассажирского поезда №51 сообщением «Алматы-2-Уральск» сформированных из вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго» отправлением 6 февраля 2020 года из станции Алматы-2», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что для организации перевозки пассажиров указанного поезда со станции Алматы-2 назначается разовый поезд №501/502 сообщением «Алматы-2 Уральск» из стандартных вагонов 2019 года выпуска ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар».

«По прибытию в Уральск пассажирский поезд №501/502 сообщением «Алматы-2 Уральск» отправится в Алматы 8 февраля 2020 года. Пассажиры могут воспользоваться ранее приобретенными проездными документами (билеты) или вернуть 100% стоимость проездных документов в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», — сказано в сообщении.