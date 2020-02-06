«Казпочта» приостановила почтовые отправления в Китай

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – АО «Казпочта» приостановило почтовые отправления в Китай, сообщает пресс-служба почтового оператора.

«По инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто, авиа и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена «Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань). О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям сообщим дополнительно», — сообщила в четверг директор департамента рекламы и PR «Казпочты» Динара Зарлыкова.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – 28 тыс. человек, летальных случаев – более 560, выздоровели – более 11 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает

автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.