«Казпочта» приостановила почтовые отправления в Китай

Нур-Султан. 6 февраля. КазТАГ – АО «Казпочта» приостановило почтовые отправления в Китай, сообщает пресс-служба почтового оператора.
«По инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто, авиа и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном. Из-за отмены почтового обмена «Казпочта» приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань). О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям сообщим дополнительно», — сообщила в четверг директор департамента рекламы и PR «Казпочты» Динара Зарлыкова.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной
30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает
автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем.