Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – 12 пассажирских самолетов купили в 2019 году авиакомпании Казахстана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В 2019 году казахстанскими авиакомпаниями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки в целях обновления и расширения парка воздушных судов приобретено 12 воздушных судов (ВС), из них: АО «Эйр Астана» – два Embraer 190 Е2 и один Airbus А321, АО «QAZAQ AIR» – два ВС Bombardier Q400, АО «СКАТ» – один Boeing 737-3К2, АО «Авиакомпания «Жетысу» – два ВС и АО «Жезказган Эйр» – два ВС малой авиации типа Л-410 и другие», — говорится в распространенном в пятницу сообщении по итогам малой коллегии по вопросам развития гражданской авиации Казахстана.

Всего, по данным КГА, в стране работают 60 авиакомпаний.

«Девять казахстанских авиакомпаний имеют допуск на полеты в страны Европейского Союза. В настоящее время, на внутреннем рынке полеты по 52 маршрутам выполняют 7 казахстанских авиакомпаний. Казахстан на сегодня имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам (это 430 рейсов в неделю 26 иностранными и 3 казахстанскими авиакомпаниями)», — сказано в сообщении.

С начала 2019 года казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открылись 12 международных авиарейсов.

«В рамках «открытого неба», внедренного с 1 ноября 2019 года по поручению Главы Государства планируется открытие 14 новых международных авиамаршрутов Qatar Airways: Доха – Нур-Султан и Доха – Алматы, LOT: Алматы – Варшава, Salam Air: Алматы – Маскат; Белавиа: Актау – Минск, Jazeera Airways: из Кувейт в РК, Air Asia X: Куала-Лумпур – Алматы – Лондон; Israir: Тель-Авив – Алматы, Air Astana: Алматы – Париж и Алматы – Мумбай; SCAT: Шымкент – Джидда, Шымкент – Медина, Нур-Султан – Дели), а также увеличится количество выполняемых рейсов по двум маршрутам Варшава – Нур-Султан (LOT) и Минск – Алматы (Белавиа) до семи раз в неделю)», — уточнили в комитете.

Также в ведомстве напомнили, что в качестве одной из основных мер по снижению стоимости авиабилетов и повышению конкуренции между авиаперевозчиками 1 мая 2019 года был запущен первый отечественный низкобюджетный перевозчик Fly Arystan.

«По итогам 2019 года продано свыше 870 тыс. билетов, порядка 47% из которых – ниже 10 тыс.», — добавили в КГА.