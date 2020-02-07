Талдыкорган. 7 февраля. КазТАГ – Слова фермеров Алматинской области о раздаче чиновниками земли родственникам подтвердились, сообщает телеканал «Евразия».

«Как стало известно сегодня, спецкомиссия выявила ряд нарушений, в том числе подтвердились факты участия в конкурсе близких родственников и самих членов земельной комиссии. Теперь местные жители смогут принять участие в открытом тендере», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, 4 февраля сообщалось, что в Алматинской области разгорается земельный скандал – местные животноводы пожаловались, что чиновники разделили сельскохозяйственные угодья между своими родственниками, а остальным негде пасти скот.