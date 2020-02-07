С Байконура проведен первый в 2020 году космический пуск

Байконыр. 7 февраля. КазТАГ – С Байконура в 03.42.41 по времени Нур-Султана с площадки №31 запущена ракета «Союз-2.1б» с кластером из 34 спутников глобального интернета OneWeb, передает КазТАГ.

Это был первый космический запуск с космодрома Байконур в 2020 году. Всего с Байконура в 2020 году планируется выполнить около 20 стартов ракет космического назначения.

Согласно циклограмме полета, отделение разгонного блока «Фрегат-М» от третьей ступени ракеты состоялось через 562 секунды после старта. Через 10 минут 23 секунды проведено первое включение разгонного блока «Фрегат-М», с помощью которого кластер будет довыведен на целевую орбиту. Затем через 1 час 6 минут 45 секунд после старта и второго включения РБ «Фрегат-М» на целевую орбиту были выведены первые два спутника OneWeb. Всего на протяжении 3 часов 45 минут после старта ракеты с помощью 10 импульсных включений двигателей РБ «Фрегат-М» на целевую орбиту выведены все 34 спутника OneWeb.

Напомним, российско-французское акционерное общество «СтарСем» (StarSem) было учреждено в 1996 году для продвижения российской ракеты-носителя «Союз» на международном рынке пусковых услуг. Учредителями АО «СтарСем» являются Федеральное космическое агентство (Роскосмос), РКЦ «Прогресс», Европейский концерн EADS, АО Arianspace (Франция). Всего международным концерном с космодромов Байконур и Куру было запущено более 25 иностранных космических аппаратов, в том числе на построенном на Куру стартовом комплексе для пусков РН «Союз».

Новый виток в развитии международного сотрудничества АО «СтарСем» дал заключенный в 2015 году контракт с компанией OneWeb (зарегистрирована в Великобритании), согласно которому компания заказала 21 запуск РН «Союз». Всего компания OneWeb планирует вывести на космическую орбиту порядка 900 микроспутников (включая резервные), которые будут использоваться для глобального широкополосного доступа в интернет. Орбитальная группировка OneWeb будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой, что обеспечит глобальное покрытие устойчивым широкополосным интернетом в любой точке земного шара.

Изготовитель спутников – компания Airbus Defence and Space. Контракт между Arianespace и OneWeb предполагает выведение на околоземную орбиту 672 микроспутников, масса которых не превышает 150 кг. Транспондеры спутников работают в Ka- и Ku-диапазонах. Предполагаемый срок службы каждого аппарата около пяти лет. Запуски космических аппаратов по программе «СтарСем» будут осуществляться с космодромов Байконур, Восточный и Куру.