Токаев заявил о нормализации ситуации в Масанчи

Тараз. 7 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о нормализации ситуации в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент агентства.

«В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности», — написал Токаев в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.