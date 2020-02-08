Ситуация в Масанчи немного другая, чем описал Дауров, давайте разберемся – депутат Хахазов

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Депутат мажилиса Шакир Хахазов считает, что ситуация в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области отличается о том, что описал председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, и предлагает в ней разобраться, передает корреспондент агентства.

«Это он много болтает, это лишняя, другая информация, совсем по-другому все чуть-чуть», — сказал Хахазов корреспонденту агентства в ночь на субботу.

На вопрос корреспондента: «А как по-другому?» он ответил, что «ситуация совсем другая, он (Дауров – КазТАГ) лишнее что-то сказал».

«На счет Даурова – я с ним переговорил. Я ему конкретно сказал, чтобы не распространял того, что сам не видит», — добавил мажилисмен.

На это корреспондент указал на то, что Дауров сам рассказал агентству КазТАГ, что сам избит.

«Да он слово… Я сейчас только с ним разговаривал. Полчаса, в течение часа я это держу на контроле все – дело в том, что не так. Есть факты, но это нужно разбираться», — повторил Хахазов.

Ранее полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль , а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка , по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.