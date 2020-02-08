Дембаев: Распространяется ложь про Кордайский район с призывами к противоправным действиям

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Отдельные лица распространяют заведомо ложную информацию с призывами к противоправным действиям, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев.

«Сейчас будет создана межведомственная следственно-оперативная группа. Ход следствия взят на личный контроль генеральным прокурором. (…) Потерпевшим будет оказана вся необходимая правовая помощь. Между тем отдельные лица искажают произошедшие события, распространяют заведомо ложную информацию с призывами к противоправным действиям. В этой связи в целях обеспечения законности, общественной безопасности и предупреждения правонарушений обращаюсь ко всем жителям страны. Конституция РК запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие. Несоблюдения данного требования Конституции влечет уголовную ответственность за умышленные действия по возбуждению национальной вражды и розни, организацию массовых беспорядков и распространение заведомо ложной информации. В этой связи призываю граждан соблюдать спокойствие. Не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности», — заявил в субботу Дембаев.

Ранее Тургумбаев сообщил, что в ходе конфликта погибли восемь человек, еще около 40 получили ранения, в числе раненых – двое полицейских. Незадолго до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование. Как уточнили в МВД, для участия в драке в Масанчи прибыли более 300 человек из других аулов. Начато досудебное расследование по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 (убийство) УК РК.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль , а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка , по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы. Ранее в интервью МИА КазТАГ он сообщил, что число погибших может достигать 11 человек, добавив, что жертв можно было бы избежать, если бы силовики отреагировали на сутки раньше.

В ночь на 8 февраля стало известно, что Кыргызстан усилил охрану границы с Казахстаном из-за ситуации в Кордайском районе.