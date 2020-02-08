Председатель правления некоммерческого АО «ЮКГПУ» уволена

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Председатель правления некоммерческого АО «ЮКГПУ» Анар Каирбекова уволена, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«Руководствуясь Трудовым кодексом, Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом НАО «ЮКГПУ» приказом МОН РК от 7 февраля Анар Каирбекова освобождена от занимаемой должности», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным ведомства, в организации работы Каирбековой были допущены недостатки, также не выполнены задачи, поставленные министерством.

«В настоящее время до завершения итогов конкурса на вакантную должность назначен исполняющий обязанности председателя правления из числа проректоров», — резюмируется в сообщении.