Спецназ в Таиланде штурмует торговый центр и освобождает сотни людей

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Политика, деньги и коррупция Политика, деньги и коррупция
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Алматы. 8 февраля. КазТАГ — Спецназ в Таиланде штурмует торговый центр и освобождает сотни людей, сообщает BBC.

«Полиция и спецназ ворвались в захваченный торговый центр в тайском городе Накхонратчасима, где военнослужащий держит в заложниках 16 человек. Вооруженные силы эвакуировали сотни людей. Правда, неизвестно сколько еще осталось внутри», — сообщил журналистам представитель министерства обороны Конгчип Тантраванит.

Отмечается, что подозреваемый все еще находится в торговом центре Terminal 21.

Напомним, в субботу военный застрелил своего командира, захватил оружие и джип и поехал в город, где устроил бойню, убив 17 человек. По последним данным, ранеными остаются 21 мирный житель.

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