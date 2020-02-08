Алматы. 8 февраля. КазТАГ — Спецназ в Таиланде штурмует торговый центр и освобождает сотни людей, сообщает BBC.

«Полиция и спецназ ворвались в захваченный торговый центр в тайском городе Накхонратчасима, где военнослужащий держит в заложниках 16 человек. Вооруженные силы эвакуировали сотни людей. Правда, неизвестно сколько еще осталось внутри», — сообщил журналистам представитель министерства обороны Конгчип Тантраванит.

Отмечается, что подозреваемый все еще находится в торговом центре Terminal 21.

Напомним, в субботу военный застрелил своего командира, захватил оружие и джип и поехал в город, где устроил бойню, убив 17 человек. По последним данным, ранеными остаются 21 мирный житель.