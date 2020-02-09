Алматы. 9 февраля. КазТАГ — Две школы во Франции будут закрыты из-за коронавируса, сообщает CNN.

«По словам местных чиновников, две французские школы возле горнолыжного курорта на востоке Франции, где у пяти британцев пробы дали положительный результат на коронавирус, будут закрыты на следующей неделе», — информирует источник.

Выступая на пресс-конференции, представитель министерства здравоохранения Жан-Ив Гралл заявил, что одним из зараженных является студент.

«11 британцев, включая пятерых с положительным результатом на вирус, обследуются в местных больницах. В группу входит 9-летний ребенок, который недавно провел время в школе в Контамин-Монжуа, горной деревне», — отметил Гралл.

Выступая на BFM TV, мэр города Этьен Жаке сказал, что трое британских детей, которые были обследованы, включая ребенка с положительным тестом, посещали местные школы.