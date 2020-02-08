Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ — В Кордайский район прибыла правительственная комиссия для установления причин конфликта, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«По поручению Президента РК Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым прибыла в Жамбылскую область», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Отмечается, что в медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. 5 пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и 1 пациент в больницу г. Тараз. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Всего за медицинскую помощью обратились 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой.

«Причина — бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля», — обратился к Сапарбаеву житель села Сортобе Арли Мусаров.

Вице-премьер попросил аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что правительственная комиссия приехала для объективного выяснения обстоятельств.

«Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос — обеспечение стабильности, правопорядка и безопасности в регионе», — подчеркнул Сапарбаев.

Сообщается, что в Кордайском районе правительственная комиссия ознакомится с текущей ситуацией в населенных пунктах Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе, проведет ряд встреч с местными жителями, семьями погибших в ходе инцидента, навестит пострадавших, осмотрит жилые дома, социальные и коммерческие объекты.

Также на местах будут приняты оперативные меры по решению вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. Совместно с акиматом области будет оказана помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности.

Ранее сообщалось, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.