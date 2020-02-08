Алматы. 8 февраля. КазТАГ — Бежавших от погромов в Казахстане дунган приютили в Кыргызстане, сообщает кыргызское издание Kloop.

Дунганская диаспора Кыргызстана по просьбе дунганской диаспоры Казахстана помогли жителям Масанчи, которые, боясь продолжения конфликта, направились к кыргызской границе. Сообщается, что в основном границу пересекли женщины и дети. Их встретили на своих машинах местные жители и развезли по их родственникам в Кыргызстане или приютили в своих домах.

«Подключили всю диаспору. Готовим горячую пищу, чтобы не голодали. Главная задача, чтобы наши ребята не поддавались провокациям», — рассказал председатель кыргызской ассоциации дунган Карим Ханджеза.

Сообщается, что многие мужчины остались охранять дома, но и они приедут в Кыргызстан. По словам местных страж порядка, ожидается прибытие почти 10 тыс. человек, люди переходят границу с 7 февраля.

По информации издания, кыргызские добровольцы и активисты продолжают дежурство у границы вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Если последние обеспечивают порядок, добровольцы следят, чтобы никто из прибывших не остался на улице. По словам Ханджезы, кыргызские власти уже обратились к дунганской диаспоре и предложили помощь с обеспечением пострадавших и новоприбывших едой и временным жильем.

«Но пока справляемся сами», — сказал Ханджеза.