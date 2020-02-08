Задержанных в результате беспорядка освободили в Жамбылской области

Алматы. 8 февраля. КазТАГ — Задержанных в результате беспорядка освободили в Кордайском районе Жамбылской области, передает «Азаттык».

Задержанных в результате беспорядка в Кордайском районе Жамбылской области освободили 8 сентября ближе к вечеру. Как сообщили изданию Азаттык представители акимата региона, из изолятора в Кордае вышли 47 человек, в селе Аухатты – 36. Отмечается, что около 200 местных жителей, ранее собравшиеся на автодороге между селами Масанчи и Каракемер с требованием освободить людей, задержанных после инцидента, разошлись по домам.

Заместитель премьер-министра Сапарбек Сапарбаев, который сегодня во главе правительственной комиссии прибыл в Жамбылскую область, призвал к единству и миру.

«Ради страны, ради народа мы должны остановить это», — сказал вице-премьер.

По данным издания, живущие в Масанчи говорят, что не понимают, почему из-за нарушений отдельных людей — если таковые были — должно страдать несколько сел и представители одного этноса.

Напомним, вечером 7 февраля полицейские Жамбылской области заявили о том, что в селе Сортобе сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже распространили сообщение о том, что в селе Масанчи произошла массовая драка, по факту которой было начато расследование. В сообщении пресс-службы департамента полиции (ДП) региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сказал Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому. Дежурный ДП Жамбылской области, комментируя данное сообщение, заявил, что не владеет такой информацией.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В ночь на 8 февраля ситуацию прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который заявил, что полиция нормализовала ситуацию в Кордайском районе и взяла ее под контроль. По словам главы государства, произошла драка из хулиганских побуждений, которой попытались воспользоваться провокаторы. Президент пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Однако уже под утро 8 февраля Дауров сообщил агентству КазТАГ, что силовики остановили погромы в Масанчи, но поджоги начались в соседнем селе Булар батыра, добавив, что есть жертвы. Ранее в интервью МИА КазТАГ он сообщил, что число погибших может достигать 11 человек, добавив, что жертв можно было бы избежать, если бы силовики отреагировали на сутки раньше.

Министр МВД Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе конфликта погибли восемь человек, еще около 40 получили ранения. Незадолго до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил наличие погибших в Кордайском районе и поручил провести расследование. Как уточнили в МВД, для участия в драке в Масанчи прибыли более 300 человек из других аулов.

Позже сообщалось, что бежавших от погромов в Казахстане дунган приютили в Кыргызстане. В основном границу пересекли женщины и дети.