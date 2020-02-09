Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ — Казахстанец победил в турнире по настольному теннису серии ITTF Challenge в Испании, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Гранаде победой казахстанца Кирилла Герасименко завершился крупный международный турнир по настольному теннису серии ITTF Challenge Spanish Open. В финале он встретился с немцем Бенедиктом Дудой», — говорится в сообщении в воскресенье.

НОК сообщает, что матч получился на редкость напряженным и равным, судьба победителя решалась в течение семи партий.

«Кульминация встречи произошла при счете 3:3. Герасименко сумел сохранить хладнокровие, минимизировать количество ошибок, а также успешно провести свои атаки. В итоге в последней партии он победил со счетом 11:7, тем самым поставив общую точку — 4:3. Всего в главных соревнованиях он провел шесть матчей (вместе с финалом). В каждом из них он вышел победителем», — уточнили в комитете.