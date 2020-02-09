Алматы. 9 февраля. КазТАГ — Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 811, передает ТАСС.

«Общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек», — сообщает в воскресенье Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.

По данным ведомтсва, число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших — на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек. Отмечается, что из зафиксированных 37,1 тыс. случаев заболевания пневмонией 6188 — тяжелые.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По состоянию на 8 февраля, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, – более 34 тыс. человек, летальных случаев – 722, выздоровели – более 2 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта».